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جلسة عاصفة.. موسيماني يحسم ملف الراحلين والمعارين والمدرب الجديد

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 06:01 ص
موسيماني
موسيماني
محمد الدمتناوي
تعقد لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح اجتماعًا مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من أجل مناقشة العديد من الملفات الخاصة بالفريق.

اجتماع موسيماني مع لجنة التخطيط
حيث سيتم الوصول لقرار نهائي بشأن اللاعبين الراحلين والمعارين، وأهم ملف سيفتح هو معرفة مصير المدرب العام.

حيث رشحت اللجنة العديد من الأسماء المصرية لتولي منصب المدرب العام ولكن موسيماني يصر على الاستعانة بمحلل للأداء ومدرب عام من جنوب إفريقيا، والتخطيط ترفض خوفا من تكرار مثل المشكلة الحالية ورحيل الثنائي.

وينوي بيتسو موسيماني التقدم بشكوى لمحمود الخطيب رئيس النادي في حالة إصرار التخطيط على عدم تنفيذ رغبته، والاستعانة بمدرب عام أجنبي.

ويعتزم محسن صالح محاولة إقناع موسيماني بشتى الطرق وتقريب وجهات النظر دون افتعال أي مشاكل.

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موسيماني يحسم ملف الراحلين موسيماني الاهلي

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