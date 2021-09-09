ترتيب هدافي الدوري الاسباني قبل مباريات الجولة المقبلة

زوار "الفجر الرياضي" نستعرض ترتيب هدافي الدوري الإسباني، قبل إنطلاق مبارايات الجولة الرابعة من عمر البطولة، والمقرر لها السبت المقبل.





تعرف على ترتيب هدافي الدوري الاسباني قبل إنطلاق الجولة الرابعة

ومن المقرر أن تستأنف البطولة يوم السبت المقبل الموافق 11 من شهر سبتمبر الجاري، بعد نهاية التوقف الدولي الخاص بمباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.





ولا يزال يتصدر أنخيل كوريا نجم أتلتيكو مدريد، ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 3 أهداف، متساويًا مع كل من أريك لاميلا، فينيسيوس جونيور وكارلوس سولير.





فيما تمكن ممفيس ديباي لاعب برشلونة من الوصول للهدف الثاني له في الدوري هذا الموسم، بعدما تمكن من تسجيل هدف فوز فريقه على ملعبه أمام خيتافي، بهدفين لهدف.





وجاء ترتيب هدافي الدوري الاسباني على النحو التالي:

1 – أنخيل كوريا - ثلاثة أهداف.

2 – فينيسيوس جونيور – ثلاثة أهداف.

3 – إيريك لاميلا – ثلاثة أهداف.

4 – كارلوس سولير– ثلاثة أهداف.

5 – مارتين بريثويت– هدفين.

6 – خوانمي – هدفين

7 – يوسف النصيري – هدفين.

8- ميكيل أويارزابال – هدفين.

9 – كريم بنزيما – هدفين.

10 – سيرجي روبيرتو – هدفين

11 – ممفيس ديباي – هدفين