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تكريم أحمد حلاوة بجائزة التميز في مهرجان همسة للفنون والآداب (صورة)

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 03:47 ص
بوابة الفجر
مي مرسي_تصوير: عبير أحمد
حرص النجم أحمد حلاوة على حضور مهرجان همسة للفنون والآداب والذي أقيم اليوم في دورته التاسعة برئاسة فتحي الحصري.

وتم تكريمه بجائزة التميز والريادة عن مسلسلي "النمر" و"ضل راجل".


وحضر عدد كبير من نجوم الفن مهرجان همسة للفنون والآداب في دورته التاسعة ومنهم أنوشكا ورانيا فريد شوقي ونيرمين الفقي وأحمد بدير وأحمد حلاوة وسميحة أيوب وعدد آخر من الفنانين كما تغيب الفنان نضال الشافعي بسبب أزمته الصحية الأخيرة وهاني سرحان بسبب إصابته بكورونا وانشغل عدد من الفنانين بتصوير أعمالها لذلك تغيبو عن الحضور.
تكريم أحمد حلاوة بجائزة التميز في مهرجان همسة للفنون والآداب (صورة)
تكريم أحمد حلاوة بجائزة التميز في مهرجان همسة للفنون والآداب (صورة)

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