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تكريم نيرمين الفقي بجائزة أفضل ممثلة في "النمر" و"ضل راجل" بمهرجان همسة (صور)

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 03:49 ص
بوابة الفجر
مي مرسي_تصوير: عبير أحمد
حرصت الفنانة نيرمين الفقي على حضور مهرجان همسة للفنون والآداب والذي أقيم اليوم في دورته التاسعة برئاسة فتحي الحصري.

وتم تكريمها بجائزة أفضل ممثلة للفنانة نيرمين الفقي عن دورها في مسلسل ضل راجل والنمر.


وحضر عدد كبير من نجوم الفن مهرجان همسة للفنون والآداب في دورته التاسعة ومنهم أنوشكا ورانيا فريد شوقي ونيرمين الفقي وأحمد بدير وأحمد حلاوة وسميحة أيوب وعدد آخر من الفنانين كما تغيب الفنان نضال الشافعي بسبب أزمته الصحية الأخيرة وهاني سرحان بسبب إصابته بكورونا وانشغل عدد من الفنانين بتصوير أعمالها لذلك تغيبو عن الحضور.
تكريم نيرمين الفقي بجائزة أفضل ممثلة في "النمر" و"ضل راجل" بمهرجان همسة (صور)
تكريم نيرمين الفقي بجائزة أفضل ممثلة في "النمر" و"ضل راجل" بمهرجان همسة (صور)
تكريم نيرمين الفقي بجائزة أفضل ممثلة في "النمر" و"ضل راجل" بمهرجان همسة (صور)
تكريم نيرمين الفقي بجائزة أفضل ممثلة في "النمر" و"ضل راجل" بمهرجان همسة (صور)
تكريم نيرمين الفقي بجائزة أفضل ممثلة في "النمر" و"ضل راجل" بمهرجان همسة (صور)
تكريم نيرمين الفقي بجائزة أفضل ممثلة في "النمر" و"ضل راجل" بمهرجان همسة (صور)

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