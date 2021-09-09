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آخر تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة بديل الشناوي

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 06:40 ص
الشناوي
الشناوي
أشرف عبدالناصر
كشف مصدر داخل الأهلي آخر تطورات مفاوضات المارد الأحمر مع طلائع الجيش للتعاقد مع محمد بسام خلال فترتة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، أن محمد بسّام خرج من حسابات الأهلي بشكل مؤقت بعد أن قرر مسئولو الجيش الإبقاء على اللاعب في الموسم القادم.

وأضاف، أن الأهلي لا زال يدرس التعاقد مع بديل قوي لتدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم القادم ومن المقرر أن يحسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر هذا الملف خلال الساعات القادمة.

ومن المنتظر أن يجتمع موسيماني مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح لحسم عدد من الملقات الخاصة بالفريق الأحمر في حضور أمير توفيق مدير التعاقات.

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محمد بسام ضم محمد بسام الاهلي

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