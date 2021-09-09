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وفاة 3 محامين في انهيار عقار شبرا الخيمة (صور)

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 03:38 ص
بوابة الفجر
آيات عامر
انهار قبل قليل، انهيار عقار بمنطقة شبرا الخيمة، في محافظة القليوبية، ويوجد به مقر مكتب ثلاثة محامين وهم علاء دبش المحامي، ومصطفى محمد عبدالرحيم المحامي، وصباح صلاح غنيم المحامية.

وتم استخراج جثمان علاء دبش وجار العمل لرفع الركام واستخراج باقي الجثامين.

وقال محمد نجيب عضو مجلس النقابة العامه للمحامين، إنه جرى التواصل مع رجائي عطية النقيب العام للمحامين، وإحاطته بكافة الأحداث وتطوراتها، ووجه بتحمّل النقابة كافة مستلزمات ونفقات الجنازة وتخصيص إعانة مالية عاجلة لأسر ضحايا الحادث الأليم.

وأكد "نجيب"، أن ذلك يجري بالتنسيق مع مجدي حافظ، نقيب جنوب القليوبية وأعضاء مجلس نقابة جنوب القليوبية الموجودين بموقع الحادث منذ اللحظة الأولى للحادث، برفقة مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية وقيادات المحافظة.
وفاة 3 محامين في انهيار عقار شبرا الخيمة (صور)
وفاة 3 محامين في انهيار عقار شبرا الخيمة (صور)
وفاة 3 محامين في انهيار عقار شبرا الخيمة (صور)
وفاة 3 محامين في انهيار عقار شبرا الخيمة (صور)
وفاة 3 محامين في انهيار عقار شبرا الخيمة (صور)
وفاة 3 محامين في انهيار عقار شبرا الخيمة (صور)

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