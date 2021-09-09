بعد وفاة 3 محامين.. عمر هريدي يزور موقع انهيار عقار شبرا الخيمة

زار عمر هريدي، وكيل مجلس نقابة المحامين برفقة محمد نجيب عضو المجلس، موقع انهيار عقار شبرا الخيمة، بعد وفاة محامين داخل المبنى بعد انهياره.





العقار يحتوي على مقر مكتب أحد المحامين

وأوضح "هريدي"، أن العقار المنهار يحتوي على مقر مكتب علاء دبش المحامى، وكان داخله كلٍ من: مصطفى محمد عبدالرحيم المحامي، وصباح صلاح غنيم المحامية، وسكرتيرة المكتب.





وأشار إلى أنه جرى استخراج جثمان المرحوم علاء الدبش وجارٍ العمل على رفع الركام واستخراج باقي الجثامين.





التواصل مع نقيب المحامين

ولفت إلى أنه جرى التواصل مع النقيب العام وإحاطته بكافة الأحداث وتطوراتها، والذي أكد تحمّل النقابة العامة لكافة مستلزمات ونفقات الجنازة وتخصيص إعانة مالية عاجلة لأسر ضحايا الحادث الأليم، بالتنسيق مع مجدي حافظ، نقيب جنوب القليوبية الموجود هو ومجلسه بموقع الأحداث منذ اللحظة الأولى للحادث، يرافقه مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية وقيادات المحافظة، مقدمًا تعازيه لأسر الضحايا.





وانتقل فريق من النيابة العامة، إلى موقع انهيار عقار بشبرا الخيمة، بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها، لبدء التحقيق في الواقعة وإجراء المعاينة التصويرية لموقع الحادث.





التعرف على هوية صاحب الجثة

وتبيّن أن الجثة التي جرى انتشالها من أسفل الأنقاض هي للمحامي علاء الدين محمد عبدالرحيم بيومي دبش 63 عامًا، محامٍ وصاحب مكتب محاماة بالعقار والمعروف بعقار اللوكس، وجارٍ البحث عن ضحايا آخرين وتشكيل اللجان المختصة لمعاينة العقار والعقارات المجاورة ومدى تأثير انهيار العقار عليها.





وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية نجحت في استخراج جثة من أسفل أنقاض المنزل المنهار بحي غرب شبرا الخيمة، وتكثف جهودها لاستخراج باقي الأشخاص من أسفل أنقاض المنزل.



