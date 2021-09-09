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"المحامين" تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا عقار شبرا المنهار

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 03:35 ص
نقابة المحامين ـ ارشيفية
نقابة المحامين ـ ارشيفية
آيات عامر
قررت النقابة الفرعية للمحامين بجنوب القليوبية، برئاسة مجدي حافظ، إعلان الحداد لمدة 3 أيام، تبدأ من اليوم الخميس، على ضحايا حادث عقار شبرا المنهار من المحامين؛ إذ تقرر اقتصار العمل بمقرات النقابة على استخراج تحويلات العلاج فقط، ووقف جميع الفعاليات التي كانت مقررة، حدادًا على أرواح أعضاء النقابة، وهم: علاء دبش، ومصطفى محمد، وصباح غنيم، العاملين بمكتب الأول، داخل العقار المنهار.

واختتمت النقابة بيانها المنشور على صفحات التواصل الاجتماعي، بعبارة: "اللهم أجرنا في مصيبتنا".

وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية قد نجحت في استخراج جثة من أسفل أنقاض المنزل المنهار بحي غرب شبرا الخيمة، وتكثف القوات جهودها لاستخراج باقي الأشخاص من أسفل أنقاض المنزل.

وفرضت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، كردونًا أمنيًا في محيط المنزل المنهار بحي غرب شبرا الخيمة، وجرى فصل التيار الكهربائي والغاز عن المنطقة وإخلاء المنزل المجاور وعمل كردون أمني.

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