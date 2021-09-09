عقب شائعات ارتباطهم.. لقطات تجمع محمد يسري ورنا رئيس من مهرجان همسة (صور)

ظهر الفنان محمد يسري والفنانة رنا رئيس في مهرجان همسة للآداب والفنون في دورته التاسعة والتي أقيمت اليوم بحضور عدد من نجوم الفن.



وظهر الثنائي في لقطات تدل على قوة صداقتهم حيث التقط "الفجر الفني" بعض الصور التي جمعتهم على الريد كاربت.



وحصلت رنا رئيس على جائزة أفضل ممثلة شابة عن دورها في مسلسل "ضل راجل" ومحمد إبراهيم يسري أفضل ممثل شاب عن دوره في مسلسل "ضل راجل".



وحضر عدد كبير من نجوم الفن مهرجان همسة للفنون والآداب في دورته التاسعة ومنهم أنوشكا ورانيا فريد شوقي ونيرمين الفقي وأحمد بدير وأحمد حلاوة وسميحة أيوب وعدد آخر من الفنانين كما تغيب الفنان نضال الشافعي بسبب أزمته الصحية الأخيرة وهاني سرحان بسبب إصابته بكورونا وانشغل عدد من الفنانين بتصوير أعمالها لذلك تغيبو عن الحضور.