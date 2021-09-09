Advertisements

عقب شائعات ارتباطهم.. لقطات تجمع محمد يسري ورنا رئيس من مهرجان همسة (صور)

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 03:46 ص
بوابة الفجر
مي مرسي_تصوير: عبير أحمد
ظهر الفنان محمد يسري والفنانة رنا رئيس في مهرجان همسة للآداب والفنون في دورته التاسعة والتي أقيمت اليوم بحضور عدد من نجوم الفن.

وظهر الثنائي في لقطات تدل على قوة صداقتهم حيث التقط "الفجر الفني" بعض الصور التي جمعتهم على الريد كاربت.

وحصلت رنا رئيس على جائزة أفضل ممثلة شابة عن دورها في مسلسل "ضل راجل" ومحمد إبراهيم يسري أفضل ممثل شاب عن دوره في مسلسل "ضل راجل".

وحضر عدد كبير من نجوم الفن مهرجان همسة للفنون والآداب في دورته التاسعة ومنهم أنوشكا ورانيا فريد شوقي ونيرمين الفقي وأحمد بدير وأحمد حلاوة وسميحة أيوب وعدد آخر من الفنانين كما تغيب الفنان نضال الشافعي بسبب أزمته الصحية الأخيرة وهاني سرحان بسبب إصابته بكورونا وانشغل عدد من الفنانين بتصوير أعمالها لذلك تغيبو عن الحضور.
عقب شائعات ارتباطهم.. لقطات تجمع محمد يسري ورنا رئيس من مهرجان همسة (صور)
عقب شائعات ارتباطهم.. لقطات تجمع محمد يسري ورنا رئيس من مهرجان همسة (صور)
عقب شائعات ارتباطهم.. لقطات تجمع محمد يسري ورنا رئيس من مهرجان همسة (صور)
عقب شائعات ارتباطهم.. لقطات تجمع محمد يسري ورنا رئيس من مهرجان همسة (صور)
عقب شائعات ارتباطهم.. لقطات تجمع محمد يسري ورنا رئيس من مهرجان همسة (صور)
عقب شائعات ارتباطهم.. لقطات تجمع محمد يسري ورنا رئيس من مهرجان همسة (صور)

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على جدل لقب نادي القرن مع الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عبد الله السعيد يفاجئ بيراميدز والزمالك بقرار ناري

منذ ساعتين و 23 دقيقة

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

حسم الأمر.. الأهلي يرفض مبلغا خرافيا لرحيل نجمه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إلغاء العرض الخاص لفيلم "30 مارس" لهذا السبب!

منذ حوالي 10 ساعات

لمدة 6 مواسم.. ريال مدريد يحسم صفقة نارية

منذ أقل من ساعة

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

منذ حوالي 8 ساعات

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الأهلي يحسم موقفه النهائي من الرحيل إلى المقاولون العرب

منذ أقل من ساعة

يرحل في هذه الحالة.. مفاجأة مدوية بشأن مستقبل الشناوي مع الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: 399 إصابة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

ضياء السيد يعلق على اختياره ضمن جهاز منتخب مصر

منذ ساعة و 22 دقيقة

تعرف على راتب كيروش مع منتخب مصر

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الخميس

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

مسلسل "ضل راجل" لـ ياسر جلال.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة

"لو فاتتك الحلقة".. اعرف موعد إعادة مسلسل "ضل راجل" لـ ياسر جلال والقناة الناقلة

اعرف مواعيد عرض مسلسل "ضل راجل" والقناة الناقلة

السبت.. عرض ثان لمسلسل :ضل راجل" على شاشة الحياة

أنوشكا تحصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة بمهرجان همسة للآداب والفنون في دورته التاسعه

محمود عبدالمغنى أفضل ممثل دراما بمهرجان همسة للآداب والفنون

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:58 م

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على جدل لقب نادي القرن مع الزمالك (فيديو)

10:31 م

عبد الله السعيد يفاجئ بيراميدز والزمالك بقرار ناري

01:29 ص

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

08:14 م

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: 399 إصابة جديدة

12:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements