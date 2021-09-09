تكريم محمود عبد المغني بجائزة أفضل ممثل في "خيط حرير" بمهرجان "همسة"

حرص الفنان محمود عبد المغني على حضور مهرجان همسة للفنون والآداب والذي أقيم اليوم في دورته التاسعة برئاسة فتحي الحصري.



وتم تكريمه بجائزة أفضل ممثل خارج السباق الرمضاني عن مسلسل خيط حرير.





وحضر عدد كبير من نجوم الفن مهرجان همسة للفنون والآداب في دورته التاسعة ومنهم أنوشكا ورانيا فريد شوقي ونيرمين الفقي وأحمد بدير وأحمد حلاوة وسميحة أيوب وعدد آخر من الفنانين كما تغيب الفنان نضال الشافعي بسبب أزمته الصحية الأخيرة وهاني سرحان بسبب إصابته بكورونا وانشغل عدد من الفنانين بتصوير أعمالها لذلك تغيبو عن الحضور.