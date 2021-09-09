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موعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو والقنوات الناقلة
الخميس 09/سبتمبر/2021 - 06:31 ص
ريهام عبد المحسن
تتجه أنظار متابعي ومحبي الكرة الإسبانية لمتابعة رابع مباريات ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.
موقف ريال مدريد وسيلتا فيجو في جدول الدوري الاسباني
يحتل سيلتا فيجو المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد نقطة واحدة خطفها من أوساسونا ويطمح لحصد نقاط المباراة الثلاث من ريال مدريد لتحسين وضعه في جدول الليجا.
في حين يحتل ريال مدريد صدارة جدول الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 7 نقاط حصدها من 3 مباريات، حيث فاز في مباريتين وتعادل في مباراة واحدة ويطمح في المنافسة بقوة على لقبي الليجا ودوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.
موعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في الدوري الاسباني
من المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو يوم السبت الأحد 12 سبتمبر 2021 على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الملكي وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الجديد.
وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN Sports connect ببث المباراة.