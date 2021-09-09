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جاريدو يوضح أسباب عدم قبول عرض المصري البورسعيدي

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 07:00 ص
جاريدو
جاريدو
محمود دياب
وضع الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أسباب رفضة تدريب النادي المصري البورسعيدي خلال الوقت الحالي.

وأكد المدرب الإسباني أن رفض تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، خلال الوقت الحالي، بعدما دخل مسؤولو الفريق في مفاوضات جادة من أجل الحصول على توقيعه.

مشيراً: أنه رفض تولي تدريب النادي المصري البورسعيدي خلال الوقت الحالي بسبب ضعف العرض المالي الذي قدمة مسؤولو الفريق البورسعيدي.

وأعلن مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، رحيل علي ماهر عن تدريب الفريق.

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جاريدو المصري

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