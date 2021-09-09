مدرب برشلونة يكشف موقف كوتينيو من التجديد

يصر مدرب برشلونة، رونالد كومان، على أنه يستطيع استخراج أفضل ما لدى لاعبه البرازيلي، فيليب كوتينيو.





وقال كومان، خلال تصريحات لصحيفة "سبورت" الكتالونية: "لا زلت على قناعة بأنه (كوتينيو) لاعب بمستوى يليق بالبارسا.. يروق لي كثيرا".





وواصل: "كانت إصابته الأخيرة ضربة قوية له، ويجب أن يتعافى على أكمل وجه بدنيا وذهنيا، كي يعود أقوى من ذي قبل".





واعترف المدرب الهولندي بأن خسارة ميسي كانت "ضربة مؤلمة للغاية"، لأن "جميع الخطط للموسم كانت تستند إلى وجوده مع الفريق".





وأضاف "كما أن ميسي، وبعد كل ما حدث في الموسم الماضي والفاكس، كان متحمسا ووصل لمستوى رائع.. وبالطبع فإن فقدان أفضل لاعب في العالم أمر مؤلم ويؤثر عليك، لم يرحل ميسي فقط، بل رحل رمز لهذا الفريق".

وفيما يخص جريزمان، قال كومان "رحل في آخر يوم (من الميركاتو)، ودون أي فرصة في إيجاد حل.. كانت صفعة مدوية، كان لدى جريزمان عقد، وبرحيله كان سيساعد النادي ماليا.. لذا وافقت".

وبخصوص مستقبله، قال إنه لا يمانع في تجديد عقده مع البلوجرانا، و"يتمنى" الاستمرار في منصبه "لأعوام كثيرة"، رغم مرور النادي بـ"مرحلة صعبة".



