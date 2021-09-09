Advertisements

مدرب برشلونة يكشف موقف كوتينيو من التجديد

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 07:00 ص
كوتينيو
كوتينيو
وكالات
يصر مدرب برشلونة، رونالد كومان، على أنه يستطيع استخراج أفضل ما لدى لاعبه البرازيلي، فيليب كوتينيو.

وقال كومان، خلال تصريحات لصحيفة "سبورت" الكتالونية: "لا زلت على قناعة بأنه (كوتينيو) لاعب بمستوى يليق بالبارسا.. يروق لي كثيرا".

وواصل: "كانت إصابته الأخيرة ضربة قوية له، ويجب أن يتعافى على أكمل وجه بدنيا وذهنيا، كي يعود أقوى من ذي قبل".

واعترف المدرب الهولندي بأن خسارة ميسي كانت "ضربة مؤلمة للغاية"، لأن "جميع الخطط للموسم كانت تستند إلى وجوده مع الفريق".

وأضاف "كما أن ميسي، وبعد كل ما حدث في الموسم الماضي والفاكس، كان متحمسا ووصل لمستوى رائع.. وبالطبع فإن فقدان أفضل لاعب في العالم أمر مؤلم ويؤثر عليك، لم يرحل ميسي فقط، بل رحل رمز لهذا الفريق".

وفيما يخص جريزمان، قال كومان "رحل في آخر يوم (من الميركاتو)، ودون أي فرصة في إيجاد حل.. كانت صفعة مدوية، كان لدى جريزمان عقد، وبرحيله كان سيساعد النادي ماليا.. لذا وافقت".

وبخصوص مستقبله، قال إنه لا يمانع في تجديد عقده مع البلوجرانا، و"يتمنى" الاستمرار في منصبه "لأعوام كثيرة"، رغم مرور النادي بـ"مرحلة صعبة".

الكلمات المفتاحية

كوتينيو برشلونة

أخبار تهمك

مدرب برشلونة يفاجئ ميسي وجريزمان بتصريح ناري

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الخميس

منذ حوالي 10 ساعة

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

منذ حوالي 9 ساعات

يرحل في هذه الحالة.. مفاجأة مدوية بشأن مستقبل الشناوي مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

النقاز يفاجئ الزمالك بشروط مثيرة للتنازل عن قضاياه في الفيفا

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

منذ أقل من ساعتين

لمدة 6 مواسم.. ريال مدريد يحسم صفقة نارية

منذ ساعتين و 19 دقيقة

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على جدل لقب نادي القرن مع الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إلغاء العرض الخاص لفيلم "30 مارس" لهذا السبب!

منذ حوالي 11 ساعة

بسبب ميسي ونيمار.. باريس سان جيرمان يتلقى ضربة مزدوجة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: 399 إصابة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الأهلي يحسم موقفه النهائي من الرحيل إلى المقاولون العرب

منذ ساعتين و 19 دقيقة

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

عبد الله السعيد يفاجئ بيراميدز والزمالك بقرار ناري

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

صراع أوروبي شرس للتعاقد مع نجم برشلونة

كلوب يحسم موقفه بشكل نهائي من عودة كوتينيو

روبين يكشف عن المدرب الأفضل له.. ورأيه في صفقة كوتينيو

برشلونة يكشف موقف جوارديولا من التعاقد مع كوتينهو

كوتينيو يكشف موقفه من العودة لبرشلونة

مفاجأة.. برشلونة يكشف موقف كوتينيو النهائي من العودة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:29 ص

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

06:58 م

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على جدل لقب نادي القرن مع الزمالك (فيديو)

10:31 م

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

08:14 م

عبد الله السعيد يفاجئ بيراميدز والزمالك بقرار ناري

01:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements