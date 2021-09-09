موعد مباراة مصر القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مجريات أحداث لقاء منتخب مصر الأول،مع نظيرة منتخب الجابون، والذي جمعهم ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.





ومن المنتظر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب ليبيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة.





موعد مباراة مصر وليبيا

يلتقي منتخب مصر مع نظيره المنتخب الليبي، خلال التوقف الدولي القادم وتحديدًا في أحد الأيام بين 6 و9 أكتوبر 2021.





القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حصولها على حقوق إذاعة مباريات المنتخب المصري، على أرضه وخارجها في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال المقبل.