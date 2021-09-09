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بعد 560 يومًا.. موعد عودة ريال مدريد للعب في سانتياجو برنابيو

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 07:30 ص
سانتياجو برنابيو
سانتياجو برنابيو
وكالات
سيكون ملعب سانتياجو برنابيو، مسرحًا لمواجهة ريال مدريد وسيلتا فيجو، الأحد المقبل، في الجولة الرابعة لليجا، وهي المباراة التي تعد بمثابة عودة الحياة للمعقل التاريخي للميرنجي، بعد 560 يومًا من الغلق لأعمال التجديد.

وكانت آخر مباراة احتضنها برنابيو في أول مارس 2020، والتي فاز بها الملكي على غريمه برشلونة بثنائية نظيفة تحت قيادة المدرب السابق زين الدين زيدان.

وبعد نهاية أعمال تطوير الملعب، يستعد لفتح أبوابه من جديد للجماهير.

وكانت إدارة النادي، قد قامت بتركيب أرضية الملعب الجديدة لتكون جاهزة للمواجهة المقبلة.

وقرر الريال برئاسة فلورنتينو بيريز، خلال فترة توقف النشاط بسبب تفشي كورونا، استخدام ملعب الفريق الرديف (ألفريدو دي ستيفانو) كبديل للفريق، من أجل القيام بأعمال تجديد البرنابيو.

وفي الوقت الحالي، سيتم استخدام 60% من السعة الإجمالية للملعب، ما يعادل استقبال 48 ألف متفرج، ولكن قد يتم تقليص هذه النسبة بسبب حالة المدرجات التي لا تزال قيد التطوير.

الكلمات المفتاحية

سانتياجو برنابيو ريال مدريد

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