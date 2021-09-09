ثلاثي ناري.. تعرف على صفقات بيراميدز الجديدة حتى الآن

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز آخر تطورات ملف الصفقات الصيفية التي يجريها مسئولى النادى من أجل تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأوضح المصدر في تصريحات خاصة أن مسئولى السماوى استطاعوا أن يبرموا ثلاث صفقات صيفية حتى الآن، مشيرًا إلى أنهم لا يكتفون بهذا العدد في ظل وجود رغبة قوية من الإدارة في الإطاحة بعدد كبير من اللاعبين يتخطى العشرة لاعبين هذا الموسم.





صفقات بيراميدز الصيفية

وأكد المصدر أن مسئولى بيراميدز استطاعوا أن يحصلوا على توقيع كل من فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي السابق في صفقة انتقال حر وبعقد ممتد لثلاث مواسم.





وحصل مسئولو نادي بيراميدز خلال الساعات الأخيرة على توقيع وليد الكرتي لاعب الوداد الرياضي المغربي بعد إنهاء كافة التفاصيل مع اللاعب وناديه بعقد يمتد لثلاث سنوات.





بالإضافة إلى تأكيد مصادرنا من قبل أن مسئولى السماوي حصلوا على خدمات ناصر ماهر لاعب الأهلي خلال الفترة المقبلة.





ومن المقرر أن يتم الإعلان رسمياً عن الصفقات خلال الفترة المقبلة.