باريس سان جيرمان يجهز مفاجأة جديدة لـ مبابي

يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لتقديم عرض لتجديد عقد كيليان مبابي، نجم فريقه الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.





وأوضحت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان، سيبدأ في التحرك اعتبارًا من أكتوبر المقبل، لتقديم عرض لمبابي، لموسمين إضافيين، وبزيادة مالية عن الراتب الذي رفضه اللاعب الشاب في وقت سابق.





وذكرت أن نجمي الفريق نيمار جونيور وليونيل ميسي، يمكن أن يكون لهما دور في المفاوضات، وإقناع كيليان بالتجديد مع النادي.





ويحاول باريس سان جيرمان، إغراء كيليان مبابي، بمثل ما حصل عليه اللاعب البرازيلي في 2019، وتوقيع عقد رعاية مع أحد البنوك الممولة للنادي.