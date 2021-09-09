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حصول أحمد بدير على جائزة الريادة عن دوره في "بين السما والأرض" بمهرجان همسة (صور)

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 06:31 ص
بوابة الفجر
رحمة محمود_تصوير: عبير أحمد


حرص الفنان أحمد بدير على حضور مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون وذلك في دورته التاسعة والتي أقيمت اليوم.

وتم تكريم الفنان أحمد بدير في المهرجان بجائزة الريادة عن دوره في مسلسل بين السما والأرض والذي خاص به السباق الرمضاني الماضي.

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد بدير مسلسل المداح، مسلسل بين السما والأرض.

وبعد مهرجان همسة هو المهرجان الأول فى الوطن العربى الذي يجمع بين الثقافة والفن من خلال مسابقاته المتعدددة سواء فى الشعر بأنواعه أو الرسم والتصوير أو القصة والسيناريو والحوار. كما يعد المتنافس الأول للمبدعين فى الوطن العربى كافة.

كما خطف عدد كبير من الفنانين الأنظار اليوم بعد حضورهم من ضمنهم الفنان أحمد بدير والفنانة انوشكا والفنان محمد محمود والفنانة رنا رئيس والفنانة الكبيرة سميحة أيوب والفنانة نيرمين الفقي والفنانة رانيا فريد شوقي والفنانة عارفة عبدالرسول والفنان محمد ابراهيم يسري والفنان محمود عبد المغني وغيرهم.
حصول أحمد بدير على جائزة الريادة عن دوره في "بين السما والأرض" بمهرجان همسة (صور)
حصول أحمد بدير على جائزة الريادة عن دوره في "بين السما والأرض" بمهرجان همسة (صور)
حصول أحمد بدير على جائزة الريادة عن دوره في "بين السما والأرض" بمهرجان همسة (صور)
حصول أحمد بدير على جائزة الريادة عن دوره في "بين السما والأرض" بمهرجان همسة (صور)
حصول أحمد بدير على جائزة الريادة عن دوره في "بين السما والأرض" بمهرجان همسة (صور)
حصول أحمد بدير على جائزة الريادة عن دوره في "بين السما والأرض" بمهرجان همسة (صور)

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