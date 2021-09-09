تكريم رانيا فريد شوقي بجائزة أفضل ممثلة عن مسلسل "ضربة معلم" في مهرجان "همسة" (صور)





حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي على حضور مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون وذلك في دورته التاسعة والتي أقيمت اليوم.



وتم تكريم الفنانة رانيا فريد شوقي في المهرجان بجائزة أفضل ممثلة خارج السباق الرمضاني عن دورها في مسلسل ضربة معلم.



يذكر أن أخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقي مسلسل ولاد ناس في السباق الرمضاني الماضي، ومسلسل ضربة معلم.



وبعد مهرجان همسة هو المهرجان الأول فى الوطن العربى الذي يجمع بين الثقافة والفن من خلال مسابقاته المتعدددة سواء فى الشعر بأنواعه أو الرسم والتصوير أو القصة والسيناريو والحوار. كما يعد المتنافس الأول للمبدعين فى الوطن العربى كافة.



كما خطف عدد كبير من الفنانين الأنظار اليوم بعد حضورهم من ضمنهم الفنان أحمد بدير والفنانة انوشكا والفنان محمد محمود والفنانة رنا رئيس والفنانة الكبيرة سميحة أيوب والفنانة نيرمين الفقي والفنانة رانيا فريد شوقي والفنانة عارفة عبدالرسول والفنان محمد ابراهيم يسري والفنان محمود عبد المغني وغيرهم.