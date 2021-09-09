سميحة أيوب تحصل على جائزة التميز لمسلسل "الطاووس" بمهرجان "همسة" (صور)





حرصت الفنانة سميحة أيوب على حضور مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون وذلك في دورته التاسعة والتي أقيمت اليوم.



وتم تكريم الفنانة سميحة أيوب في المهرجان بجائزة التميز عن دورها في مسلسل الطاووس والذي خاص به السباق الرمضاني الماضي.



يذكر أن أخر أعمال الفنانة سميحة أيوب مسلسل سكر زيادة، ومسلسل الطاووس.



وبعد مهرجان همسة هو المهرجان الأول فى الوطن العربى الذي يجمع بين الثقافة والفن من خلال مسابقاته المتعدددة سواء فى الشعر بأنواعه أو الرسم والتصوير أو القصة والسيناريو والحوار. كما يعد المتنافس الأول للمبدعين فى الوطن العربى كافة.



كما خطف عدد كبير من الفنانين الأنظار اليوم بعد حضورهم من ضمنهم الفنان أحمد بدير والفنانة انوشكا والفنان محمد محمود والفنانة رنا رئيس والفنانة الكبيرة سميحة أيوب والفنانة نيرمين الفقي والفنانة رانيا فريد شوقي والفنانة عارفة عبدالرسول والفنان محمد ابراهيم يسري والفنان محمود عبد المغني وغيرهم.