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سوء تنظيم في مهرجان همسة يتسبب في انهيار إحدى الديكورات

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 07:42 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
آثار مهرجان همسة، الدولي للفنون والآداب، الجدل بسبب سوء التنظيم، حيث انهارت إحدى الديكورات الخاصة به، وأسرع منظمين المهرجان لانقاذه.

كما ظهرت الإضاءة على الريد كاربت ضئيلة للغاية، بالرغم من أهمية المهرجان والنجوم الحاضرين والمكرمين به.

وحضر عدد كبير من نجوم الفن مهرجان همسة للفنون والآداب في دورته التاسعة ومنهم أنوشكا ورانيا فريد شوقي ونيرمين الفقي وأحمد بدير وأحمد حلاوة وسميحة أيوب وعدد آخر من الفنانين كما تغيب الفنان نضال الشافعي بسبب أزمته الصحية الأخيرة وهاني سرحان بسبب إصابته بكورونا وانشغل عدد من الفنانين بتصوير أعمالها لذلك تغيبو عن الحضور.

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