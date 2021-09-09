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موعد مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في البريميرليج

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 08:59 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يواجه نادي ليفربول نظيره ليدز يونايتد يوم الاحد ١٢ سبتمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد..

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم الاحد فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي ليدز يونايتد.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وكان نادي ليفربول قد تعادل على ملعبه امام نظيره فريق تشيلسي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

الكلمات المفتاحية

ليفربول ليدز الدوري الانجليزي الممتاز

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