Advertisements

تطورات تعاقد الزمالك مع الجناح الطائر

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 08:59 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
اشترط التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للترجي ولاعب الزمالك السابق، علي اللجنة المؤقتة لإدارة شئون القلعة البيضاء، الحصول علي مستحقاته المالية المتأخرة، من أجل التعاقد مع الفارس الأبيض.

شروط النقاز للتعاقد مع الزمالك

وطلب النقاز من مجلس الزمالك الحصول مستحقاته المالية المتأخرة، من أجل التنازل عن قضايا في الفيفا ضد نادي الزمالك، والتي تقدر ثلاثة شهور.

وشهدت الأيام الماضية داخل القلعة البيضاء، رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عودة حمدي النقاز للصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء رفضه لعودته مرة أخري بسبب الشروط التي اشتراطه اللاعب من أجل العودة من جديد الي الزمالك، والتنازل عن القضايا التي رفعها علي الفارس الأبيض.

ويدرس مجلس إدارة نادي الزمالك إعارة حمدي النقاز إلي صفوف نادي بيراميدز، من أجل حل أزمة المستحقات المالية المتأخرة، وأيضا من أجل احتواء غضب جماهير القلعة البيضاء من خبر عودة النجم التونسي لصفوف القلعة البيضاء.

الكلمات المفتاحية

بيراميدز النقاز الزمالك

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

منذ يوم

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ يوم

تصفية في الأهلي.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة الحمراء

منذ ساعة و نصف

آخر تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة بديل الشناوي

منذ حوالي 3 ساعات

ثلاثي ناري.. تعرف على صفقات بيراميدز الجديدة حتى الآن

منذ أقل من ساعتين

باريس سان جيرمان يجهز مفاجأة جديدة لـ مبابي

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. الأهلي يستقر على قائمة الراحلين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. عبد الله السعيد يتنازل عن مستحقاته من أجل الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات تعاقد الزمالك مع الجناح الطائر

منذ ساعة

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على جدل لقب نادي القرن مع الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

النقاز يفاجئ الزمالك بشروط مثيرة للتنازل عن قضاياه في الفيفا

منذ حوالي 6 ساعات

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

منذ حوالي 19 ساعة

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

منذ حوالي 14 ساعة

عبد الله السعيد يفاجئ بيراميدز والزمالك بقرار ناري

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

بنى سويف ينجح فى تجديد تعاقده مع ميدو لموسمين

تطورات جديدة حول اختفاء طائرة إيميليانو سالا

الزمالك يستقر على بقاء جناح الفريق

الزمالك يحسم صفقة الجناح الطائر

عرض مالي كبير يقرب الأهلي من صفقة الجناح الطائر

تطورات مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:30 ص

تصفية في الأهلي.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة الحمراء

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

03:29 ص

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

06:58 م

ثلاثي ناري.. تعرف على صفقات بيراميدز الجديدة حتى الآن

08:01 ص

تطورات تعاقد الزمالك مع الجناح الطائر

08:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements