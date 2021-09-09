تطورات تعاقد الزمالك مع الجناح الطائر

اشترط التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للترجي ولاعب الزمالك السابق، علي اللجنة المؤقتة لإدارة شئون القلعة البيضاء، الحصول علي مستحقاته المالية المتأخرة، من أجل التعاقد مع الفارس الأبيض.





شروط النقاز للتعاقد مع الزمالك





وطلب النقاز من مجلس الزمالك الحصول مستحقاته المالية المتأخرة، من أجل التنازل عن قضايا في الفيفا ضد نادي الزمالك، والتي تقدر ثلاثة شهور.





وشهدت الأيام الماضية داخل القلعة البيضاء، رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عودة حمدي النقاز للصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وجاء رفضه لعودته مرة أخري بسبب الشروط التي اشتراطه اللاعب من أجل العودة من جديد الي الزمالك، والتنازل عن القضايا التي رفعها علي الفارس الأبيض.





ويدرس مجلس إدارة نادي الزمالك إعارة حمدي النقاز إلي صفوف نادي بيراميدز، من أجل حل أزمة المستحقات المالية المتأخرة، وأيضا من أجل احتواء غضب جماهير القلعة البيضاء من خبر عودة النجم التونسي لصفوف القلعة البيضاء.