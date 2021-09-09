طالبان تسمح لـ 200 أمريكي ومدنيين آخرين بمغادرة أفغانستان

أوضح مسؤول أمريكي أن سلطات طالبان وافقت على السماح لـ 200 مدني أمريكي ورعايا دول ثالثة ممن بقوا في أفغانستان بعد انتهاء عملية الإجلاء الأمريكية بالمغادرة على متن رحلات طيران مستأجرة من مطار كابول.





وقال المسؤول الذي تحدث لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته إن المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد ضغط على طالبان للسماح بالمغادرة. وكان من المتوقع أن تغادر البلاد يوم الخميس، ولم يستطع المسؤول تحديد ما إذا كان هؤلاء الأمريكيون ورعايا الدول الثالثة من بين الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل لعدة أيام في مزار الشريف لأن مواثيقهم الخاصة لم تسمح لهم بالمغادرة.





فقد حققت حركة طالبان الإسلامية انتصارًا في أفغانستان الشهر الماضي بعد عقدين من القتال وأعلنت حكومة مؤقتة قوبلت باستقبال حذر من المجتمع الدولي. وقال مسؤول حكومي هندي إن الهند وروسيا تشعران بقلق عميق إزاء التطورات في أفغانستان، وذلك عقب اجتماع بين سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف ومستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال في نيودلهي.





واتفق الجانبان على وجوب التزام طالبان بوعودها التي تشمل احترام حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حقوق المرأة، وعدم السماح للجماعات المسلحة باستخدام أراضيها. وقال المسؤول "كان هناك تقارب في وجهات النظر حول وجود الجماعات الارهابية الدولية في افغانستان وخطر الارهاب في آسيا الوسطى والهند".





وتخشى الهند من أن الجماعات المتشددة التي تعمل انطلاقا من باكستان قد تستخدم أيضا الأراضي الأفغانية لتنظيم هجمات وتقول إن باكستان يجب أن تتحمل المسؤولية بسبب صلاتها الوثيقة بطالبان. كما تخشى روسيا أن تمتد الاضطرابات في أفغانستان إلى آسيا الوسطى، التي تعتبرها جناحها الدفاعي الجنوبي ومجال نفوذ يمكن أن تنطلق منه التهديدات الإسلامية المتطرفة.



