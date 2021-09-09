Advertisements

رويترز: العالم يتعامل بحذر مع حكومة طالبان بعد تشكيل الحكومة الجديد

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
منار طارق
استقبلت الدول الأجنبية تشكيل الحكومة الجديدة في أفغانستان بحذر وفزع بعد أن عينت حركة طالبان شخصيات مخضرمة متشددة في حكومة تقتصر على الرجال، بما في ذلك العديد ممن حصلوا على مكافأة أمريكية على رؤوسهم.

وفي الوقت الذي بدأ فيه الوزراء المعينون حديثًا ونوابهم العمل بعد تسميتهم في وقت متأخر يوم الثلاثاء، حث رئيس الوزراء بالإنابة محمد حسن أخوند المسؤولين السابقين الذين فروا من أفغانستان على العودة، قائلًا إن سلامتهم ستكون مضمونة. وصرح لقناة الجزيرة "لقد عانينا من خسائر فادحة في هذه اللحظة التاريخية وانتهت حقبة إراقة الدماء في أفغانستان".

غادر عشرات الآلاف من الأشخاص بعد استيلاء طالبان على السلطة في منتصف أغسطس بعد حملة عسكرية خاطفة، والعديد منهم مهنيون يخشون الانتقام بسبب ارتباطهم بالحكومة المدعومة من الغرب. وفي كابول، خرجت عشرات النساء إلى الشوارع مرة أخرى للمطالبة بتمثيلهن في الإدارة الجديدة وحماية حقوقهن.

على نطاق أوسع، حث الناس القيادة على إنعاش الاقتصاد الأفغاني، الذي يواجه تضخمًا حادًا ونقصًا في الغذاء تفاقم بسبب الجفاف واحتمال تقليص المساعدات الدولية مع إبعاد الدول عن طالبان.


وشددت الولايات المتحدة يوم الأربعاء على حذرها، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي للصحفيين "هذه حكومة مؤقتة.. لا أحد في هذه الإدارة، لا الرئيس ولا أي شخص في فريق الأمن القومي، قد يقترح أن طالبان تحظى باحترام وتقدير أعضاء في المجتمع الدولي".

وينظر على نطاق واسع إلى إعلان طالبان تشكيل حكومة جديدة يوم الثلاثاء على أنه إشارة إلى أنهم لا يتطلعون إلى توسيع قاعدتهم وتقديم وجه أكثر تسامحا للعالم. وقال محللون إن تشكيل الحكومة يمكن أن يعيق اعتراف الحكومات الغربية.

الكلمات المفتاحية

طالبان افغانستان

أخبار تهمك

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. عبد الله السعيد يتنازل عن مستحقاته من أجل الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

منذ حوالي 7 ساعات

ثلاثي ناري.. تعرف على صفقات بيراميدز الجديدة حتى الآن

منذ ساعتين

تصفية في الأهلي.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة الحمراء

منذ ساعة و نصف

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على جدل لقب نادي القرن مع الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

آخر تطورات مفاوضات الأهلي لحسم صفقة بديل الشناوي

منذ حوالي 3 ساعات

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

منذ حوالي 14 ساعة

باريس سان جيرمان يجهز مفاجأة جديدة لـ مبابي

منذ ساعتين

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

منذ حوالي 19 ساعة

النقاز يفاجئ الزمالك بشروط مثيرة للتنازل عن قضاياه في الفيفا

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات تعاقد الزمالك مع الجناح الطائر

منذ ساعة

عبد الله السعيد يفاجئ بيراميدز والزمالك بقرار ناري

منذ حوالي 9 ساعات

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ يوم

بالأسماء.. الأهلي يستقر على قائمة الراحلين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

منذ يوم

موضوعات متعلقة

شرط طالبان لإحلال السلام في أفغانستان

من أجل التوصل إلى اتفاق سلام.. طالبان تصر علي رحيل الرئيس الأفغاني

البيت الأبيض: القوات الأفغانية لديها التدريب الكافي لمحاربة طالبان

بعد وصول القيادي الثاني لطالبان.. ترقب في أفغانستان حول تشكيل الحكومة

عائشة نصار تكتب: صقور طالبان

الاتحاد الأوروبي: تعاملنا مع طالبان مرهون بشروط صارمة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:30 ص

تصفية في الأهلي.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة الحمراء

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

03:29 ص

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

06:58 م

ثلاثي ناري.. تعرف على صفقات بيراميدز الجديدة حتى الآن

08:01 ص

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على جدل لقب نادي القرن مع الزمالك (فيديو)

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements