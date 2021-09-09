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الجمهور يُشيد بحكاية "بيت عز"

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 10:46 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
الجمهور يُشيد بحكاية بيت عز

حققت حكاية "بيت عز"، التي يتم عرضها حالياً ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا" نجاحًا كبيرًا، وردود فعل إيجابية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أيد عدد من المشاهدين الفكرة التي يطرحها العمل، وجاءت تعليقاتهم حول الأحداث إيجابية جداً.

حيث كتب أحد المتابعين تعليقاً قال فيه:"ليه مسلسل بيت عز من أحسن المسلسلات اللي ممكن تتفرج عليها 
لإنه في 4 حلقات بس هتشوف فيه دور الأم في حياتنا وهتعرف قيمة دورها أكتر لما متبقاش موجودة فيها 
، علاقة الأب ببنته بعد موت الأم، الصاحب الجدع اللي دايما في ضهرك، الحب من طرف واحد، المصلحة وقد ايه ناس موجودة في حياتنا الظاهر منها إنها بتحبنا وتخاف علينا ولكن كل همها المصلحة، قضية التحرش و مواجهة المجتمع، ده حتى ناقش قضية زي قضية المباني المخالفة والتصالح، بجد مسلسل عظيم مفيهوش حياة مثالية كل اللي فيه حياة هتلاقي نفسك فيها"، وكتب متابع آخر :" حكاية بيت عز تحفة جداً وعجبتني جداً". 



حكاية "بيت عز" من بطولة سهر الصايغ، أحمد الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوي محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي.


مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، وعرض الموسم الأول منه على قناة DMC العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحًا كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصرى.

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