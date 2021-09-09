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طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح نشطة بهذه المناطق

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 08:56 ص
بوابة الفجر
توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الخميس الموافق 9-9-2021 في السعودية؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في السعودية
 
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الخميس، وجود نشاطاً في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران.

واستمرار هطول الامطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وتدنى فى مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-45 كم ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالية.

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