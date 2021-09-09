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بيان يكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم في الإمارات

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 08:58 ص
بوابة الفجر
توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الخميس الموافق 9-9-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا بوجه عام وغائما جزئياً ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وعن حركة الرياح، فتكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية   10 – 20 تصل إلى 35 كم س، ويكون الموج فى الخليج العربى خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 11:08 والمد الثانى عند 23:45 والجزر الأول عند الساعة 08:34 والجزر الثانى عند الساعة 20:25 .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة: 
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى 
أبوظبى 43 29 95 20 دبى 42 32 85 15 
الشارقة 42 28 90 20 
عجمان 40 27 85 25 
أم القيوين 41 30 85 25 
رأس الخيمة 40 27 85 30 
الفجيرة 39 31 80 30 
العين 44 30 50 15 
ليوا 43 28 90 20 
الرويس 40 27 85 30 
السلع 41 30 85 30 
دلما 40 31 80 20 
طنب الكبرى 40 30 80 20 
طنب الصغرى 40 30 80 20 
أبو موسى 40 30 80 20 

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