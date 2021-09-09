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طقس اليوم في البحرين "لطيف" والعظمى تصل لـ39 درجة

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 08:57 ص
بوابة الفجر
توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الخميس الموافق 9-9-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنته إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات.

حالة الطقس اليوم في البحرين
أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون حسناً بوجه عام مع تصاعد الاتربة فى بعض المناطق خلال النهار وبعض السحب احياناً.

والرياح شمالية غربية من 15 الى 20عقد،وتصل من 22 إلى 27 عقدة احيانا خلال النهار، اما ارتفاع الموج من قدم الى 3 أقدام قرب السواحل، ومن 3 الى 6 اقدام فى عرض البحر.

وتسجل درجة الحرارة، العظمى حوالي39 درجة مئوية، والصغرى 30 درجة مئوية، اما نسبة الرطوبة العظمى نصل لـ 75% والصغرى 20%.

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