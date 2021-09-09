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طقس الكويت.. مائل للحرارة خلال الساعات المقبلة

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 08:57 ص
بوابة الفجر
توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الخميس الموافق 9-9-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في الكويت

تسجل درجة الحرارة العظمىفي الكويت اليوم حوالي 45 °ﻡ، ويسود طقس حار نهارا،  والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 55 كم ساعة مع فرصة للغبار .

أما ليلا فيسود البلاد طقس مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 - 42 كم ساعة .

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