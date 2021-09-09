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"موريسون": أستراليا استقبلت 3500 شخص تم إجلاؤهم من أفغانستان

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 09:11 ص
بوابة الفجر
منار طارق
قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الخميس، إن أستراليا استقبلت أكثر من 3500 شخص تم إجلاؤهم من أفغانستان، معظمهم من النساء والأطفال، بعد أن اجتاح مقاتلو طالبان البلاد الشهر الماضي.

بدأ الجسر الجوي الدولي في 14 أغسطس مع وصول المتشددين الإسلاميين إلى بوابات كابول، بعد أن استولوا بالفعل على معظم البلاد. كجزء من هذا الجهد، قامت أستراليا بإجلاء 4100 مواطن وأفغاني بتأشيرات، على الرغم من أن البعض من حاملي الجنسية المزدوجة اختاروا الذهاب إلى مكان آخر.

ونُقل العديد من الذين تم إجلاؤهم إلى الإمارات العربية المتحدة في انتظار نقلهم إلى أستراليا، وقال موريسون إن الرحلة الأخيرة وصلت في وقت متأخر من يوم الأربعاء في المرحلة الأخيرة من رحلة هروب من "واحدة من أكثر المناطق يأسًا وخطورة في العالم". وصرح موريسون للصحفيين في كانبيرا "من بين هؤلاء 3500 هناك 2500 امرأة وطفل."


كانت أستراليا جزءًا من القوة الدولية بقيادة الناتو التي دربت قوات الأمن الأفغانية وقاتلت طالبان لمدة عقدين بعد أن أطاحت القوات المدعومة من الغرب بالمتشددين الإسلاميين من السلطة في عام 2001. وخدم أكثر من 39 ألف جندي أسترالي في أفغانستان وقتل 41 منهم.

الكلمات المفتاحية

طالبان افغانستان استراليا

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