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نيكي جام ينضم لقائمة أعلى 10 ألبومات استماعاً بمجلة بيلبورد

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 09:18 ص
بوابة الفجر
نور طلعت
نيكي جام ينضم لقائمة أعلى 10 ألبومات استماعاً بمجلة بيلبورد

نجح المغني اللاتيني "نيكي جام" في الانضمام لقائمة الألبومات الـ 10 الأعلى استماعاً الخاصة بالموسيقى اللاتينية بمجلة بيلبورد.


ووفق الموقع الرسمي للمجلة، ألبوم نيكي الجديد Infinity احتل المرتبة رقم 9 فور طرحه، لينضم المغني اللاتيني لقائمة الـ 10 الأعلى للمرة الثالثة.

وحقق الألبوم منذ طرحه مبيعات بالولايات المتحدة تقترب من الـ 10 آلاف نسخة وهو من إنتاج شركة La IndustriaSony Music Latin.

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