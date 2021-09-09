تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 9-9-2021

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس طقسا حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.





ووفقا لبيان الأرصاد الجوية، تبين أنه يسود طقس مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





حالة الطقس ليلا





وعن حالة الطقس ليلا، أكدت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء بمحافظات الجمهورية.





رياح نشطة بهذه المناطق





ووفقا لتوقعات الأرضاد، تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.





أمطار خفيفة بهذه المناطق





ويوجد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الدلتا بمطروح والسلوم والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ على فترات متقطعة.





درجات الحرارة بمحافظات مصر





وعن درجات الحرارة فتسجل القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، أما الإسكندرية تصل العظمى لـ31 والصغرى 26 درجة، وعن مطروح تسجل العظمى 30 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، أما قنا فتكون العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، بينما أسوان فتصل العظمى لـ43 درجة والصغرى لـ28 درجة.