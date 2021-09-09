بعد اعتمادها رسميا.. احصل على نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 من هنا

يبحث الطلاب والطالبات الذين أدوا امتحانات الدبلوماتا لفنية الدور الثاني لعام 2021، عن النتيجة، لمعرفة الدرجات الذين حصلوا عليها للاطمئنان على مستواهم التعليمي بهذه المرحلة، والتطرق فيما بعد للبحث عن وظيفة تناسبهم.





ومن هنا، تستعرض بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها الكرام الذين أدوا امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021، رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021، وهذا بعد اعتمادها رسميا من جانب وزير التربية والتعليم.





واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعلم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية (نظام السنوات الثلاث – نظام السنوات الخمس) للدور الثاني للعام الدراسي 2020/2021، حيث بلغ عدد الطلاب الحاضرين 211628 طالب/طالبة، وبلغ إجمالي الطلاب الناجحين 189766 طالب وطالبة بنسبة 89.67%.





رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021





ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021، من خلال الرابط التالي:

https://nategafany.emis.gov.eg/





نتيجة الدبلومات الفنية 2021 ونسب النجاح





يكون إجمالي عدد الطلاب الناجحين ب مدارس التعليم الفني بالدور الثاني بكافة النوعيات نظام السنوات الثلاث (187120) طالبة وطالبة بنسبة نجاح مقدارها 89.54%.



