مسؤول: طالبان ستسمح بإجلاء مدنيين آخرين من أفغانستان عبر رحلات طيران تجارية

أفادت وكالة رويترز، اليوم الخميس، نقلًا عن مسؤول أمريكي، بأن حركة طالبان ستسمح بإجلاء 200 أمريكي ومدنيين آخرين من أفغانستان عبر رحلات طيران تجارية.

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.