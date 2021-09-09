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بهذه الطريقة.. شقيق ياسمين عبد العزيز يعبر عن اشتياقه لها

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 10:17 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
بهذه الطريقة.. شقيق ياسمين عبد العزيز يعبر عن اشتياقه لها

وجه الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز رسالة لها، عبر من خلالها عن اشتياقه الشديد لها، 
وذلك بسبب تواجدها حالياً في سويسرا لاستكمال رحلة 
علاجها بعدما تعرضت مؤخرًا لوعكة صحية، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك". 

شارك وائل عبد العزيز جمهوره صورة جديدة له برفقة شقيقته ياسمين، وعلق عليها قائلاً:"وربنا وحشتيني ووحشتي الناس كلها".


يذكر أن شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "إلي ملوش كبير" وهو من بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبد العزيز، خالد الصاوي، دينا فؤاد، خالد سرحام، أحمد سعيد عبد المغني، وهو من إخراج مصطفي فكري، تأليف عمرو محمود ياسين.

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