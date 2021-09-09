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لراغبي السفر بقطارات النوم.. ننشر أسعار التذاكر وكيفية الحجز

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 09:32 ص
بوابة الفجر
حرصت بوابة "الفجر" الإلكترونية على تقديم خدمة جديدة لقرائها تفيدهم وتجيب عن أسئلتهم المتكررة حول طرق حجز وأسعار قطارات النوم، حيث شغل بال العديد من المواطنين هذا الأمر لقضاء إجازة سعيدة سواء في القاهرة أو صعيد مصر، حيث تتوقف قطارات النوم فى المحطات الرئيسية فقط،ويتم حجز مقاعدها من مكاتب حجز تذاكر النوم الموجودة بالمحطات الرئيسية، وعن تفاصيل أكثر اتبعوا المقالة التالية:

أسعار تذاكر قطارات النوم:

الأسعار من القاهرة للأقصر وأسوان أو العكس

تشمل الأسعار من القاهرة للأقصر وأسوان أو العكس على قطاري رقم (87  و  88)، الكابينة المفردة بمبلغ 630 جنيها، أما الكابينة المزدوجة بمبلغ 400 جنيه، والطفل من أربع إلى عشر سنوات بمبلغ 350 جنيها .

أما على قطارات أرقام  (83 و  82 و 85  و 84)؛ فيصل سعر الكابينة المفردة بمبلغ 700 جنيه، اما الكابينة المزدوجة بمبلغ 450 جنيها، والطفل من 4 إلى 10 سنوات بمبلغ 400 جنيه.

الأسعار من القاهرة إلى سوهاج ونجع حمادي وقنا أو العكس

وعن الأسعار من القاهرة إلى سوهاج ونجع حمادي وقنا أو العكس، على قطاري رقم (87 و88)، يصل سعر الكابينة المفردة لـ575 جنيها، والكابينة المزدوجة لـ 350 جنيها، والطفل من 4 إلى 10 سنوات بمبلغ 300 جنيه .

بينما قطارات أرقام  (83  و82  و 85  و 84)، الكابينة المفردة تكون بمبلغ 635 جنيها، والكابينة المزدوجة بمبلغ 380 جنيها، أما الطفل من 4 الى 10 سنوات بـ330 جنيها .

أسعار من القاهرة إلى أسيوط أو العكس

على قطاري رقم (87 و88)، فتكون أسعار الكابينة المفردة بـ540 جنيها، والكابينة المزدوجة بـ310 جنيهات، أما الطفل من 4 لـ10 سنوات بـ270 جنيها.

أما قطارات أرقام  (83 و82  و85 و84)، الكابينة المفردة بـ 600 جنيه، والكابينة المزدوجه بـ340 جنيها، اما الطفل من 4 إلى 10 سنوات بمبلغ 290 جنيها.

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