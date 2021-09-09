"البلدي" يسجل 43 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021

استقرت أسعار الدواجن فى مصر، خلال تعاملات اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021، وتراوحت الدواجن البيضاء بين 26 و27 جنيهًا للكيلو، وسجل الدجاج البلدى 43 جنيهًا للمستهلك.





وسجل كيلو الأوراك 28 جنيهًا، والبانيه 65 جنيهًا، والساسو 45 جنيهًا، ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا



