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"البلدي" يسجل 43 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 08:45 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
استقرت أسعار الدواجن فى مصر، خلال تعاملات اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021، وتراوحت الدواجن البيضاء بين 26 و27 جنيهًا للكيلو، وسجل الدجاج البلدى 43 جنيهًا للمستهلك.

وسجل كيلو الأوراك 28 جنيهًا، والبانيه 65 جنيهًا، والساسو 45 جنيهًا، ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا

ووصلت صادرات مصر من منتجات الدواجن قبل توقف التصدير فى 2006 إلى 6.8 مليون دولار، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات وزير الزراعة السيد القصير.

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الدواجن الاقتصاد المصري اخبار مصر اليوم اخبار مصر اخبار الاقتصاد

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