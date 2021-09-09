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اليوم.. حمو بيكا يحيي حفلاً غنائياً في الساحل الشمالي

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 10:31 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
اليوم.. حمو بيكا يحيي حفلاً غنائياً في الساحل الشمالي

يستعد مطرب المهرجانات حمو بيكا اليوم لإحياء حفلاً غنائياً كبيراً في الساحل الشمالي، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة. 

ويُعد هذا الحفل هو الأول بعد قرار نقابة الموسيقيين، بمنع الغناء بفلاشات على المسرح والاعتماد على فرقة، ومن المقرر تفعيل هذا القرار يوم 16 سبتمبر الجاري.

وفي سياق آخر، شارك المهرجانات حمو بيكا مؤخرًا في غناء أغنية "بوم بيكا" برفقة المطرب الشعبي نور التوت وهي من كلمات كاستلو، توزيع فيجو الدخلاوي، إنتاج حمو الرايق.

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