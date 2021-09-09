اليوم.. حمو بيكا يحيي حفلاً غنائياً في الساحل الشمالي

في الساحل الشمالي، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة.

ويُعد

هذا الحفل هو الأول بعد قرار نقابة الموسيقيين، بمنع الغناء بفلاشات على المسرح والاعتماد على فرقة، ومن المقرر تفعيل هذا القرار يوم 16 سبتمبر الجاري.



