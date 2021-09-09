تعاون مشترك بين مصر وناميبيا لمواجهة التحديات المائية

التحديات المائية التي تواجه مصر



تغيرات مناخية تشهدها مصر ودول العالم



وأشار وزير الري إلى أن مصر ودول العالم تشهد تغيرات مناخية متزايدة، مشيرًا لما ينتج عن هذه التغيرات المناخية من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان في الحصول على المياه.



جهود وزارة الري لمواجهة التحديات المائية



واستعراض "عبدالعاطي" المجهودات التي تبذلها الوزارة لمواجهة هذه التحديات، مؤكدًا أن مصر قامت بإعداد إستراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، وقد تصل إلى 100 مليار دولار، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد إستخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.



المشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة



كما تم استعراض موقف المشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة مثل المشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي والمشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث، والتوسع في إستخدام تطبيقات الري الذكي، بالإضافة للمشروعات الكبرى التي تستهدف التوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي، والمشروعات الكبرى في مجال الحماية من أخطار التغيرات المناخية، مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ، كما تم استعراض سبل الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية التي تتبعها مصر حاليا.



ما تملكه مصر من إمكانيات لمواجهة التحديات المائية



وأشار الدكتور "عبد العاطي" إلى أن مصر تمتلك مراكز تميز في مجال التنبؤ بالفيضان وقياس نوعية المياه، بالاضافة للإمكانيات التدريبية المتميزة التي تمتلكها الوزارة مثل المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات والذي يُعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة في تطبيق كافة معايير الجودة العالمية في خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، بالإضافة للدورات التدريبية التي ينظمها مركز التدريب الإقليمي التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا، ويشارك فيها متدربين من دول حوض النيل والدول الأفريقية، بخلاف دبلوم الموارد المائية المشتركة والتى تعقد سنويًا بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.



إسبوع القاهرة الرابع للمياه



وأكد وزير الري علي الدعوة السابق ارسالها للوزير الناميبي للمشاركة في إسبوع القاهرة الرابع للمياه والمزمع عقده فى شهر أكتوبر المقبل، مع الترحيب بمشاركة وفد ناميبي فى فعاليات الأسبوع، مؤكدًا أن الأمر سيتيح الفرصة لاستكشاف المزيد من مجالات التعاون بين البلدين.



تحديات مائية عديدة تواجهها دولة ناميبيا



ومن جانبه أشار الوزير الناميبي لما تواجهه دولة ناميبيا من تحديات مائية عديدة، الأمر الذي يدفع نحو تعزيز مجالات التعاون بين البلدين فى مجال المياه، معربا عن تطلعه لعقد المزيد من المباحثات لفتح مجالات عديدة من التعاون بين البلدين، ومشيرا إلى أن مشاركة وفد ناميبي في أسبوع القاهرة الرابع للمياه ستتيح الفرصة لتعزيز هذا التعاون.



زيارة لمركز التنبؤ بالفيضان



و قام الوزير الناميبي عقب الإجتماع بزيارة مركز التنبؤ بالفيضان والذي يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول في مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.



زيارة للإدارة المركزية لنظم الرصد والاتصالات بالوزارة



كما قام الوزير الناميبي بزيارة الإداراة المركزية لنظم الرصد والاتصالات بالوزارة، حيث إطلع على منظومة الرصد الآلي اللحظي "التليمتري"، والتي تسمح بمراقبة بيانات المياه بشبكة المجاري المائية على مستوى الجمهورية، ويتم مراقبة بيانات الترع والبحيرات والمصارف ومحطات الطلمبات والآبار وإرسال هذه البيانات بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذي القرار والمسئولين في جميع إدارات الري بمختلف محافظات الجمهورية، بما يسمح بإتخاذ قرارات فورية لحل مشاكل الري في المناطق الحرجة.



استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، كارل هيرمان جوستاف وزير المياه والزراعة واستصلاح الأراضي الناميبي ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة AMCOW والوفد المرافق له لبحث مجالات التعاون بين البلدين واستكشاف إمكانيات التعاون المستقبلية في مجال الموارد المائية والري.وأوضح الدكتور" عبد العاطي" خلال الإجتماع، ما تواجهه مصر من تحديات مائية على رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية المتاحة، وسياسة مصر المائية في تحقيق أعلى معدل في كفاءة الاستخدام مشيرًا إلى أنه يتم إعادة تدوير المياه 4 مرات لتلبية الاحتياجات المائية المتزايدة.