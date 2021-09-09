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أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 10:17 ص
بوابة الفجر
استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021، عند تراجع أمس بعد أن فقد الجرام نحو 3 جنيهات، ليسجل عيار 21 نحو 784 جنيهًا.

وسجل عيار 18 نحو 672 جنيهًا، وعيار 24 نحو 896 جنيهات، والجنيه الذهب سجل نحو 6,272 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا:

استقرت أسعار الذهب اليوم دون مستوى 1800 دولار المهم إذ أدى صعود الدولار لزيادة تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى، بينما يترقب المستثمرون مؤشرات من البنوك المركزية الرئيسية بشأن إجراءات تقليص التحفيز.

واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1795.22 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 0703 بتوقيت جرينتش، قرب أقل مستوى في أكثر من أسبوع عند 1791.60 دولار الذي لامسه أمس. وتراجع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 في المائة إلى 1796.90 دولار.


وارتفع مؤشر الدولار لذروة أسبوع مقابل نظراء رئيسيين مدعوما بصعود عائدات أذون الخزانة الأمريكية وضعف اليورو قبل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسات.

وتأثر تعافي سوق العمل الأمريكية الشهر الماضي بتنامي إصابات كوفيد-19، مما أثار تكهنات بتأجيل مجلس الاحتياطي الاتحادي تقليص التحفيز. وتجتمع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية الشهر الجاري.
ويتوخى المستثمرون الحذر قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس توقعا لإمكانية تقليص إجراءات التحفيز، وفقا لـ"رويترز".

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.1 في المائة إلى 24.27 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.2 في المائة إلى 1000.56 دولار وخسر البلاديوم 0.3 في المائة إلى 2366.52 دولار.

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