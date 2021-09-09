أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021

استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021، عند تراجع أمس بعد أن فقد الجرام نحو 3 جنيهات، ليسجل عيار 21 نحو 784 جنيهًا.





وسجل عيار 18 نحو 672 جنيهًا، وعيار 24 نحو 896 جنيهات، والجنيه الذهب سجل نحو 6,272 جنيها.



