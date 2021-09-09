Advertisements

صندوق تحيا مصر يدعم مستشفى سوهاج الجامعي بماكينات غسيل كلوي

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 10:31 ص
القافلة
القافلة
أيمن الجرادي


أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، أن "صندوق تحيا مصر" دعم المستشفى الجامعي الجديد، بعدد ٣٢ ماكينة و٣٢ كرسي غسيل كلوي، و٢٠ حضانة أطفال حديثي الولادة مزودة بأجهزة تنفس صناعي، وأجهزة CPAP البديل لجهاز التنفس الصناعي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لرعاية مرضى الفشل الكلوي، وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم.

وأشاد  "عبد الخالق" بالدور الوطني لصندوق تحيا مصر في تقديم المساعدات والدعم لكافة القطاعات بالمحافظة وخاصة في قطاع الصحةـ وذلك تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي ورعاية مرضى الفشل الكلوي، لافتًا الي دور الدولة في دعم وتطوير المستشفيات الجامعية، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع المواطنين.

وأوضح الدكتور مصطفى هريدي مدير عام المستشفى الجامعي الجديد، أن أعمال التجهيز والتأثيث التي تشهدها المستشفى الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، تسير على الوجه الأكمل، مضيفًا انه سيتم التواصل مع الشركات الموردة للأجهزة والمعدات للبدء في عملية التركيب والتشغيل.

جدير بالذكر ان المستشفى الجامعي الجديد تضم أكثر من ٥٠ عيادة خارجية، تم تجهيز وفرش ٢٣ عيادة بالأثاث الغير طبي، منهم ٢٧ عيادة بالطابق الأول و٢٧ عيادة بالطابق الثاني، ايذانًا بقرب التشغيل التجريبي للمستشفى.

الكلمات المفتاحية

مصر غسيل الكلى تحيا مصر الرعاية الصحي

أخبار تهمك

تصفية في الزمالك.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة البيضاء

منذ ساعة و نصف

عبد الله السعيد يفاجئ بيراميدز والزمالك بقرار ناري

منذ حوالي 10 ساعة

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

منذ حوالي 21 ساعة

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على جدل لقب نادي القرن مع الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ يوم

تطورات تعاقد الزمالك مع الجناح الطائر

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

منذ يومين

ثلاثي ناري.. تعرف على صفقات بيراميدز الجديدة حتى الآن

منذ حوالي 4 ساعات

تصفية في الأهلي.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. عبد الله السعيد يتنازل عن مستحقاته من أجل الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

منذ حوالي 15 ساعة

"مش قادر احضن ولادي".. شريف إدريس يكشف عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ 41 دقيقة

بالأسماء.. الأهلي يستقر على قائمة الراحلين

منذ حوالي 7 ساعات

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على أولى مباريات مصر تحت قيادة كارلوس كيروش

منذ ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:30 ص

تصفية في الأهلي.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة الحمراء

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

03:29 ص

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

06:58 م

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

08:14 م

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على جدل لقب نادي القرن مع الزمالك (فيديو)

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements