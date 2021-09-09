تخفيضات تصل لـ 30%... التموين: إقامة "أهلاً مدارس" 30 سبتمبر

كشف على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أن معارض "أهلاً مدارس" التي ستقام تحت رعاية رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ستشهد تخفيضات كبيرة هذا العام لا تقل عن الثلاثين فى المائه، مشيرًا إلى وجود مقترح لوضع خطة سنوية لتوقيتات إقامة المعارض وسيتم عرضها على رئيس الوزراء حتى تكون هناك رؤية متكاملة لتطوير وإقامة المعارض داخل وخارج مصر.





وأوضح المصيلحي، أن عدد العارضين فى المعرض سيصل إلى 210 عارض على مساحة تصل إلى 3000م2 ، وأشار المصيلحي خلال لقائه بالعارضين بالوزارة أن المعرض الرئيسي سيكون بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر وسيكون فى الفترة من السادس عشر من الشهر الجاري حتى نهاية الشهر.





وقال المصيلحي، إن أغلب شعب الاتحاد العام للغرف التجارية وهى شعبة الأدوات الكتابية والمدرسية وشعبة الجلود والمصنوعات الجلدية وشعبة الملابس الجاهزة وشعبة الكمبيوتر ومستلزماته وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتحاد الصناعات الغذائية والشركة القابضة للصناعات الغذائية ستشارك فى المعرض.





وأشار إلى أن المعرض سيشمل كل احتياجات طلاب المدارس فى أقسام وتشمل (أدوات مكتبية وكتابية والكشاكيل والكراسات بأنواعها بالإضافة الى الادوات الجلدية والأحذية التي يحتاجها طلاب المدارس وكذلك الملابس بالإضافة الى أجهزة الحاسب الآلى).





وخلال اللقاء أكد وزير التموين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتمام بتلك المعارض باعتبارها إستراتيجية تستهدف بها الدولة التخفيف عن المواطنين فى المناسبات مشيراً إلى أن توجيهات فخامته تقضى بنشر تلك المعارض فى كل المحافظات وبالمراكز وكذلك المدن.





وأضاف المصيلحي أن هناك تنسيق بين السادة المحافظين والغرفة التجارية بكل محافظة لتحديد الاماكن لإقامة معارض بغالبية محافظات الجمهورية، وبنهاية كلمته أثنى السيد الأستاذ الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على تعاون الاتحاد العام للغرف التجارية فى اقامه تلك المعارض سواء بالمعرض الرئيسي أو بالمعارض الفرعية بالمحافظات مشيرا إلى أن هذا التعاون يأتي فى النهاية لصالح المواطن الذي يستفيد من التخفيضات الموجودة بتلك المعارض.





وأشار أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون الوزير أن المعرض هذا العام سيكون نموذج جيد ومتنوع كالمعارض التي تمت فى الاعوام السابقة من حيث التخفيضات وكذلك الجودة، وأكد كمال أن فكرة اقامه المعارض فى مكان واحد توفر كل احتياجات المواطنين وتوفر علية عمليات الانتقال من مكان لأخر، كما أكد المتحدث الرسمي لوزارة التموين تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى وباء كورونا، والتأكيد على ارتداء الكمامات وكذلك قياس درجة حرارة الزائرين، وعمل ممرات داخلية تسمح بسهولة التنقل والتحرك فى أروقة وأجنحة المعرض المختلفة.