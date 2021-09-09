Advertisements

أفضل وسيلة للوقاية من جائحة كورونا (فيديو)

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 10:32 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور عبدالجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة، إن الحصول على لقاح كورونا يعد أفضل وسيلة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مستدلا بانخفاض نسب الوفاة في أوروبا وأمريكا نتيجة الحصول على اللقاح.

وأشار "هاشم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه تم تطعيم 5 مليار شخص بلقاح كورونا على مستوى العالم، مثمنا توجه الدولة لتطعيم العاملين في وزارتي التعليم والتعليم العالي، حيث جاري تطعيم أعضاء هيئة التدريس حاليا، وكذلك الطلاب.

ولفت أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة، إلى أن تطعيم طلاب الجامعات بلقاح كورونا يساهم في حماية أهاليهم، مضيفا أن مصر متوفر بها اللقاحات الموجودة على مستوى أوروبا وامريكا.

أخبار تهمك

بالأسماء.. الأهلي يستقر على قائمة الراحلين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

منذ يومين

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على جدل لقب نادي القرن مع الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

منذ حوالي 8 ساعات

تصفية في الأهلي.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على أولى مباريات مصر تحت قيادة كارلوس كيروش

منذ ساعة

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

تطورات تعاقد الزمالك مع الجناح الطائر

منذ ساعتين و 30 دقيقة

"مش قادر احضن ولادي".. شريف إدريس يكشف عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ 37 دقيقة

تصفية في الزمالك.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة البيضاء

منذ ساعة و 28 دقيقة

ثلاثي ناري.. تعرف على صفقات بيراميدز الجديدة حتى الآن

منذ حوالي 3 ساعات

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

منذ حوالي 15 ساعة

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

منذ حوالي 21 ساعة

عبد الله السعيد يفاجئ بيراميدز والزمالك بقرار ناري

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. عبد الله السعيد يتنازل عن مستحقاته من أجل الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ يوم
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:30 ص

تصفية في الأهلي.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة الحمراء

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

03:29 ص

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

06:58 م

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

08:14 م

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على جدل لقب نادي القرن مع الزمالك (فيديو)

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements