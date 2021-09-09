أفضل وسيلة للوقاية من جائحة كورونا (فيديو)

قال الدكتور عبدالجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة، إن الحصول على لقاح كورونا يعد أفضل وسيلة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مستدلا بانخفاض نسب الوفاة في أوروبا وأمريكا نتيجة الحصول على اللقاح.



وأشار "هاشم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه تم تطعيم 5 مليار شخص بلقاح كورونا على مستوى العالم، مثمنا توجه الدولة لتطعيم العاملين في وزارتي التعليم والتعليم العالي، حيث جاري تطعيم أعضاء هيئة التدريس حاليا، وكذلك الطلاب.



ولفت أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة، إلى أن تطعيم طلاب الجامعات بلقاح كورونا يساهم في حماية أهاليهم، مضيفا أن مصر متوفر بها اللقاحات الموجودة على مستوى أوروبا وامريكا.

