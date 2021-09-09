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تراجع جماعي بمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 10:30 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية،  بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،مضغوطة بمبيعات الأجانب والمصريين.

وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 24.4 مليون جنيه فى حين بلغت كمية التداول 7.3 مليون ورقة منفذة على 1.1 ألف عملية ، وتم التداول على 111 سهم، ارتفع منهم نحو 7 اسهم، وانخفض نحو 30 سهم، ولم تتغير مستويات 75 سهم.

 
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 11104 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 2386 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 13472 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 4327 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 2838 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 3828 نقطة.

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