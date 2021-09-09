ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

استهلت بورصة الكويت تعاملات يوم الخميس، علي ارتفاع جماعي، حيث صعد مؤشرها العام 0.12%، وارتفع السوق الأول 0.08%، وسجل المؤشران "رئيسي 50" والرئيسي نمواً بنسبة 0.17% و0.23% على التوالي ، وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة حتى تمام الساعة 9:22 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 24.2 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1020 صفقة حققت سيولة بقيمة 3.8 مليون دينار تقريباً.





وحقق سهم "أرزان" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 808.13 ألف دينار مُستقراً عند سعر 164 فلساً، تلاه سهم "عقارات الكويت" بقيمة 398.16 ألف دينار مرتفعاً بنحو 0.69%.





وتصدر سهم "ثريـــا" القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع نسبته 9.94%، فيما تصدر سهم "وثــاق" القائمة الحمراء مُتراجعاً بحوالي 4.80%.



