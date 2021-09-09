قطاع الصناعة يهبط بمؤشر بورصة مسقط 0.05% مع بداية التعاملات

إستهلت بورصة مسقط جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.06 % عند مستوى 3967.54 نقطة، فاقداً 2.55 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الأربعاء، وتأثر أداء المؤشر في الساعة 11:35 بتوقيت مسقط بتراجع قطاع الصناعة، بنسبة 0.25 بالمائة.





وجاء تراجع قطاع الصناعة في مستهل تعاملات اليوم بضغط سهم منتجات الألومنيوم المتراجع 1.23 بالمائة، وتراجع الأنوار للسيراميك بنسبة 0.9 بالمائة.





وعلى الجانب الآخر، ارتفعت مؤشرات القطاعين الخدمات والمالي، وصعد الأول 0.04 بالمائة، مدفوعًا بارتفاع عمان للاستثمارات المرتفع 1.38 بالمائة.





وتجاهل قطاع الخدمات تقدم سهم الرؤية للتأمين على المتراجعين بنسبة 1.25 بالمائة.





وارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.03 بالمائة، مع صدارة تأجير للتمويل للرابحين في ذلك التوقيت بنسبة 2.5 بالمائة، وصعد إتش إس بي سي 1.09 بالمائة.





وبلغ حجم التداولات في التعاملات الصباحية 7.41 مليون سهم، بتنفيذ 289 صفقة، بقيمة تداول 1.59 مليون ريال.