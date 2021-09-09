Advertisements

رئيس الإنجيلية يشارك في رسامة القس أمجد شنودة

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 10:45 ص
بوابة الفجر
ماريان ناجى
شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس الأربعاء، في حفل رسامة القس أمجد شنودة، راعيًا شريكًا، وشيوخ وشمامسة جدد، لكنيسة سيدي بشر بحري الإنجيلية بمحافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والقس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس لطيف رمسيس، رئيس مجمع كنائس الله، والدكتور القس أمجد أيوب، رئيس مجمع الدلتا الإنجيلي.

وقدم رئيس الإنجيلية خطاب الحفل وقال في بداية كلمته: "أشعر بفخر واعتزاز كبيرين اليوم لوجودي معكم بكنيسة سيدي بشر بحري الإنجيلية، وأتقدم بخالص التهنئة للقس أمجد شنودة، وللشيوخ والشمامسة الجدد، وجميع شعب الكنيسة".

وأضاف رئيس الإنجيلية: "أن الله حينما خلق الإنسان، منحه سلطانًا، ويجب أن يعمل الإنسان وفق هذا السلطان لخير البشرية ولخير أخيه الإنسان". مضيفًا "أن الخدمة دعوة تبتعد عن التهور وتثق في مواعيد الله".

كما شارك في مراسم الاحتفال، الدكتور القس راضي عطالله، والقس مكرم روفائيل، والقس ماهر إبراهيم، والقس حاتم فكري، والقس إيهاب طلعت، والقس رأفت لوقا، والشيخ إسحق وهيب، والقس بخيت متى، والقس مايكل أنور، والقس أمجد ميخائيل.

أخبار تهمك

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على جدل لقب نادي القرن مع الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بالأسماء.. الأهلي يستقر على قائمة الراحلين

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات تعاقد الزمالك مع الجناح الطائر

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تصفية في الزمالك.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة البيضاء

منذ ساعة و نصف

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

منذ يومين

عبد الله السعيد يفاجئ بيراميدز والزمالك بقرار ناري

منذ حوالي 10 ساعة

ثلاثي ناري.. تعرف على صفقات بيراميدز الجديدة حتى الآن

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

"مش قادر احضن ولادي".. شريف إدريس يكشف عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ 41 دقيقة

تعرف على أولى مباريات مصر تحت قيادة كارلوس كيروش

منذ ساعة

تصفية في الأهلي.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. عبد الله السعيد يتنازل عن مستحقاته من أجل الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

منذ حوالي 15 ساعة

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ يوم
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:30 ص

تصفية في الأهلي.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة الحمراء

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

03:29 ص

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

06:58 م

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

08:14 م

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على جدل لقب نادي القرن مع الزمالك (فيديو)

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements