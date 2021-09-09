Advertisements

اليوم.. سميرة سعيد ضيفة برنامج "لايف من الدوبلكس" مع أبلة فاهيتا

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 11:03 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
اليوم.. سميرة سعيد ضيفة برنامج لايف من الدوبلكس مع أبلة فاهيتا

تستضيف الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا اليوم الخميس الموافق 9 سبتمبر في برنامجها "لايف من الدوبلكس" المطربة سميرة سعيد، ومن المقرر عرض اللقاء على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً.

ومن المقرر أن تتحدث سميرة سعيد خلال اللقاء عن بعض التفاصيل المتعلقة بحياتها الشخصية وعن علاقتها بأسرتها وزملائها في الوسط الفني، كما تقدم خلالها مجموعة من أغنياتها الشهيرة. 


يذكر أن المطربة سميرة سعيد طرحت مؤخراً أغنية "Mon Chéri" الذي حققت نجاحاً كبيراً فور طرحها على قناتها الرسمية على "اليوتيوب" وهي من كلمات محمد القاياتي وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقي هاني يعقوب، والفيديو كليب من إخراج نضال هاني، وإنتاج سميرة سعيد وشركة "RP MUSIC". 

أخبار تهمك

تصفية في الأهلي.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 3 ساعات

"مش قادر احضن ولادي".. شريف إدريس يكشف عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ 37 دقيقة

ثلاثي ناري.. تعرف على صفقات بيراميدز الجديدة حتى الآن

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. عبد الله السعيد يتنازل عن مستحقاته من أجل الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على أولى مباريات مصر تحت قيادة كارلوس كيروش

منذ ساعة

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على جدل لقب نادي القرن مع الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بالأسماء.. الأهلي يستقر على قائمة الراحلين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

منذ يومين

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

منذ حوالي 8 ساعات

تصفية في الزمالك.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة البيضاء

منذ ساعة و 28 دقيقة

تطورات تعاقد الزمالك مع الجناح الطائر

منذ ساعتين و 30 دقيقة

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

منذ حوالي 21 ساعة

عبد الله السعيد يفاجئ بيراميدز والزمالك بقرار ناري

منذ حوالي 10 ساعات

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ يوم
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:30 ص

تصفية في الأهلي.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة الحمراء

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

03:29 ص

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

06:58 م

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

08:14 م

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على جدل لقب نادي القرن مع الزمالك (فيديو)

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements