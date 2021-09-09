اليوم.. سميرة سعيد ضيفة برنامج "لايف من الدوبلكس" مع أبلة فاهيتا



تستضيف الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا اليوم الخميس الموافق 9 سبتمبر في برنامجها "لايف من الدوبلكس" المطربة سميرة سعيد، ومن المقرر عرض اللقاء على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً.



ومن المقرر أن تتحدث سميرة سعيد خلال اللقاء عن بعض التفاصيل المتعلقة بحياتها الشخصية وعن علاقتها بأسرتها وزملائها في الوسط الفني، كما تقدم خلالها مجموعة من أغنياتها الشهيرة.





يذكر أن المطربة سميرة سعيد طرحت مؤخراً أغنية "Mon Chéri" الذي حققت نجاحاً كبيراً فور طرحها على قناتها الرسمية على "اليوتيوب" وهي من كلمات محمد القاياتي وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقي هاني يعقوب، والفيديو كليب من إخراج نضال هاني، وإنتاج سميرة سعيد وشركة "RP MUSIC".