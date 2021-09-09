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والد ضحية الدهس بأسيوط: كنت على ثقة من استجابة الرئيس لنا (فيديو)

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 10:49 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أعرب هشام حسن والد الطالبة منة الله، ضحية حادث الدهس في أسيوط، عن سعادته لاستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستغاثته لعلاج ابنته جراء الحادث الذي تعرضت له، قائلا: "الحمد لله الرئيس استجاب لنا، وكنت على ثقة من استجابة الرئيس لطلبي".

وقال خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يعرض عبر القناة الاولى، اليوم الخميس، إن الرئيس السيسي لستجاب لهم بعد أقل من 48 ساعة من طلبه، مضيفا أن الرئيس وجه بعلاج ابنته في مستشفى الجلاء العسكري، وتلقيها الرعاية الكاملة والعلاج المناسب لحالتها حتى تكون بخير وتمارس حياتها بشكل طبيعي".

وأشار إلى أنه تم إجراء عدد من الفحوصات والتحاليل اللازمة، ونتمنى من الله الشفاء لها.. وكنت على ثقة من استجابة الرئيس، فهو قريب من الناس كلها، والاستجابة لم تستغرق أكثر من 48 ساعة من استغاثتنا"، معقبًا:"فقدت الأمل في البداية، لكن بعد استجابة الرئيس أصبح لدينا أمل كبير".

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